Borse | Europa riparte positiva dopo Natale A Milano brilla Saipem

Occhi anche sulla riforma del patto di stabilità. Petrolio in aumento, euro si indebolisce sotto 1,08 dollari. Spread in lieve rialzo a 178 punti, ... (ilsole24ore)

I titoli in Asia sono diminuiti prima dell’ultima decisione della Fed di quest’anno, guidati dalle vendite in Cina. Euro stabile sotto 1,08 dollari, ... (ilsole24ore)

I titoli in Asia sono diminuiti prima dell’ultima decisione della Fed di quest’anno, guidati dalle vendite in Cina. Euro stabile sotto 1,08 dollari, ... (ilsole24ore)

I titoli in Asia sono diminuiti prima dell’ultima decisione della Fed di quest’anno, guidati dalle vendite in Cina. Euro stabile sotto 1,08 dollari, ... (ilsole24ore)

I titoli in Asia sono diminuiti prima dell’ultima decisione della Fed di quest’anno, guidati dalle vendite in Cina. Euro stabile sotto 1,08 dollari, ... (ilsole24ore)

Inflazione Usa in calo, oltre le stime. A Piazza Affari bene Erg dopo lo sbarco negli Usa con le rinnovabili. Euro in rialzo. Rifiata il petrolio. ... (ilsole24ore)

Borsa, Piazza Affari poco mossa. Spread a sopra i 150 punti Leeuropee aprono in cauto rialzo al rientro dalla pausa natalizia, dopo che gli ulteriori ...una giornata tranquilla in tutta. ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...MERCATO AZIONARIONella settimana appena conclusa Wall Street si è riportata nei pressi dei massimi assoluti di fine 2021/inizio 2022: l’S&P 500 (+0,8%) è a pochi passi mentre il Nasdaq (+1%) ha già ri ...L’ultima settimana dell’anno riparte con le Borse europee che provano a seguire la scia di Wall Street e aprono poco sopra la parità. A Piazza Affari in evidenza Saipem, che guadagna oltre due punti ...