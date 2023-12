Bonus trasporti | possibile click day il 1° gennaio 2024 | novità con Carta dedicata a te

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Alle porte ci sarebbe un nuovoday per il. Occhi aperti per il 1°, con l’anno nuovo che potrebbe partire al meglio, dato il vantaggio, ma anche una dose d’ansia. Sarà infatti il caso di muoversi per tempo, per evitare di restare esclusi. Le prospettive sono però svariate e, in realtà, tutto potrebbe avvenire attraverso laa te, escludendo una fetta della platea di richiedenti.Non è da escludere la possibilità di un nuovoday, a partire da, per il. Ad oggi, però, non c’è alcuna certezza in merito. Il sito ...

AGI - Ilè stato prorogato anche per il 2024, e consiste in un contributo di 60 euro per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario Ilè nominativo e utilizzabile per l'......che perdi . Il governo Meloni ha deciso di non prorogare diversi aiuti attivi negli ultimi anni, dall'edilizia ai. In alcuni casi sono stati abbandonati del tutto, in altri ...Alle porte ci sarebbe un nuovo click day per il bonus trasporti. Occhi aperti per il 1° gennaio 2024, con l’anno nuovo che potrebbe partire al meglio, dato il vantaggio possibile, ma anche una dose ...Nel contratto è scomparso qualsiasi riferimento ai bonus, che nel 2023 - solo sulla frequentatissima Milano-Asso - è scattato per ben quattro volte. Regione Lombardia ha aperto verbalmente a una ...