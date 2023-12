Bonucci-Roma | Mou lo aspetta e i tifosi si dividono

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Leonardonon è mai stato così vicino al suo ritorno in Italia, laci sta provando e i contatti sono andati avanti anche nelle festività Leonardonon è mai stato così vicino al suo ritorno in Italia, laci sta provando e i contatti sono andati avanti anche nelle festività. L’ex Juve vuole tornare in Serie A e José Mourinho lo, ma igiallorossi si. Come riportato da Tuttosport, infatti, c’è chi non vorrebbe il centrale nella capitale e chi lo vorrebbe, tantissimi i commenti sotto uno dei suoi post per le feste di Natale.