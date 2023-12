Bonucci-Roma | è fatta | i dettagli dell’operazione

Leonardo Bonucci non è mai stato così vicino al suo ritorno in Italia, la Roma ci sta provando e i contatti sono andati avanti anche nelle ... (calcionews24)

Bonucci alla Roma , la trattativa alle battute finali. L’ex Juve potrebbe approdare nella Capitale, ma i tifo si non ci stanno. Roma in emergenza, ma ... (ilcorrieredellacitta)

Sono ore calde queste per il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma . L’ ex difensore della Juventus, dopo aver chiuso l’infelice esperienza con ... (sport.periodicodaily)

Lae Leonardopotrebbero diventare presto sposi. Sembrerà strano dopo le tante volte in cui le due parti si sono affrontate da avversari anche a muso duro, ma la società giallorossa è pronta ...Il mercato di gennaio potrebbe portare Leonardoalladi José Mourinho. I due avevano vissuto un momento di tensione nel novembre 2018 quando si affrontarono in Juventus - Manchester United, vinta 2 - 1 dagli inglesi. L'allenatore ...Bonucci alla Roma: poco apprezzato dai tifosi giallorossi, il difensore ex Juventus è caldamente richiesto da Mourinho. I motivi dell'acquisto ...Bonucci alla Roma: le cifre La Roma punta su Leonardo Bonucci per la seconda parte di questa stagione. Un rinforzo importante per i giallorossi considerando la partenza di Ndicka per la Coppa d'Africa ...