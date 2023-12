Bonucci alla Roma si può fare | primo colpo di calciomercato?

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Leonardo? Le voci si rincorrono, in attesa di news legate alinvernale. Il 36enne difensore dell'Union Berlino pare destinato a tornare in Italia per indossare la maglia giallorossa nella seconda parte della stagione. All'orizzonte, un contratto di 6 mesi che accompagnerebbefino a giugno: poi, con Euro 2024