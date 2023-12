Bonucci alla Roma si può fare | primo colpo di calciomercato?

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Leonardo? Le voci si rincorrono, in attesa di news legate alinvernale. Il 36enne difensore dell’Union Berlino pare destinato a tornare in Italia per indossare la maglia giallorossa nella seconda parte della stagione. All’orizzonte, un contratto di 6 mesi che accompagnerebbefino a giugno: poi, con Euro 2024 nel mirino, arriverà il momento dei bilanci.a giugno ha lasciato la Juventus dopo una lunga militanza bianconera. Nel progetto di Massimiliano Allegri, il difensore di Viterbo è finito ai margini. Dopo il divorzio, il trasferimento in Germania. In Bundesliga,si è tolto poche soddisfazioni. In campo quando l’Union ha collezionato una raffica di sconfitte per iniziare la stagione, fuori ...

LeonardoRoma Le voci si rincorrono, in attesa di news legate al calciomercato invernale. Il 36enne difensore dell'Union Berlino pare destinato a tornare in Italia per indossare la maglia ...Tante squadre quest'anno sono imperfette. Chi lo dice La classifica. La quota Champions League e quella Europa League si sono abbassate di tre punti. Visto che siamo17esima giornata, nemmeno a fine girone d'andata, in proiezione sull'intero campionato oltre 6 punti in meno: un'enormità. Il passo è più lento perché molte squadre di vertice hanno difetti ...il giornalista Mario Mattioli ha commentato il possibile approdo alla Roma di Leonardo Bonucci sulle frequenze di Radio Radio: “Bonucci a Berlino è in difficoltà a ...La Lazio è pronta a chiudere positivamente il 2023, mirando a una vittoria di misura contro il Frosinone. Per la gara in programma venerdì 29 dicembre allo Stadio Olimpico di ...