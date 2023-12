Bonucci alla Roma | ma perché? Mourinho non voleva puntare sui giovani? Repubblica

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), manonsui. A scriverlo ècon un articolo a firma Piero Torri sull’edizionena del quotidiano. Eccone alcuni estratti. Le parole didopo la sconfitta di Bologna «Voglio continuare ad allenare lae sono disposto ad abbracciare anche un progetto che al centro abbia la parola»: pensieri e, soprattutto, parole di uninedito, capace di mettere con le spalle al muro mister Dan e famiglia. Spifferi, peraltro, assai concreti di mercato: latratta con, anni trentasei, un ritiro già annunciato per giugno ...

Il guineano parteciperàCoppa d'Africa (ergo non sarebbe disponibile prima di febbraio) e ... Mourinho invece si accontenterebbe di un usato sicuro come(in uscita dall'Union Berlino) per ...Leonardoè vicinoRoma . La trattativa fra Tiago Pinto e l'entourage del giocatore è entrata nel vivo a ridosso di Natale, raggiungendo una base di accordo che può essere definito entro la fine ...Leonardo ha dato l’ok al trasferimento: arriverà da svincolato, contratto fino a giugno. Una parte della tifoseria protesta: «È un simbolo della Juve» ...ROMA, BONUCCI: La trattativa per il passaggio di Leonardo Bonucci alla Roma si fa sempre più intensa. Sarebbe infatti arrivato da poco anche il “sì” di José Mourinho. JUVE, BREMER: L’accordo vicinissi ...