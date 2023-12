Bolletta da oltre 15mila euro | anziana ha un malore e muore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) E’ morta la vigilia di Natale Caterina Giovinazzo, la donna di 88 anni ricoverata in ospedale a Sanremo dopo aver ricevuto unadell’acqua da 15.339, per un errore poi ammesso da Iren. Si era trattato infatti di un’erronea lettura del contatore sulladel periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e automaticamente pagata dall’istituto di credito. Caro energia, a quanto ammonta l’aumento sullaper ogni famiglia L’morta pochi minuti dopo aver ricevuto laLa famiglia dell’88enne chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda: l’si sarebbe infatti sentita male pochi istanti dopo che la nuora le aveva letto i dati della. Era stato in seguito appurato che il consumo ...

Dal prossimo gennaio i clienti domestici non vulnerabili dovranno passare al mercato libero: ecco tutte le opzioni in campo (ilsole24ore)

L’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annunciato una riduzione dell’1,3% per la Bolletta del gas delle famiglie italiane ... ()

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) E' deceduta all'Ospedale di Imperia Caterina Giovinazzo, l'88enne che aveva accusato un malore dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua di importo pari a 15.339 euro. La donna era ricoverata da settimane nel reparto di rianimazione. La donna si era sentita male dopo aver scoperto dalla nuora la cifra pagata. L'importo era stato scritto per errore. Si era trattato infatti di un'erronea lettura del contatore sulla bolletta del periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e automaticamente pagata dall'istituto di credito.