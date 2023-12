Boca Juniors | Diego Martinez sarà il nuovo allenatore

Boca Juniors - corsa a tre per Barco : spunta un club francese Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Boca Juniors, è tra i giovani talenti più interessanti del... (calciomercato)

Boca Juniors - un ex inter può fare ritorno in Argentina Ever Banega, argentino di 35 anni, ex Siviglia e inter attualmente Qatar all'Al Shabab, potrebbe tornare presto in patria. Secondo Estadio... (calciomercato)

Lazio - piace Valentini del Boca Juniors : tutto sulla nuova idea low cost per gennaio Per il mercato di gennaio in casa Lazio stanno valutando alcuni profili per rinforzare la difesa. 18 gol subiti in 16 gare di campionato, più... (calciomercato)

Boca Juniors - Juan Roman Riquelme è il nuovo presidente L'ex numero 10 degli Xeneizes e dell'Argentina, già vice presidente del club, trionfa sbaragliando la concorrenza di Andreas Ibarra: record di ... (itasportpress)

Riquelme trionfa alle elezioni del Boca Juniors : è il presidente più votato della storia argentina Si sono concluse le votazioni per la presidenza del glorioso club argentino del Boca Juniors: domenica 17 dicembre hanno votato più di... (calciomercato)