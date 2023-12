Blitz notturno in via Mancini | arrestato 47enne ricercato

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dettagli delin via, con l'arresto di undalle autorità europee Nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un ostello di viaper un allert alloggiati. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che presso la struttura ricettiva era sopraggiunto un uomo, unpolacco, destinatario di mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità polacche per reati contro il patrimonio; pertanto, gli agenti, hanno proceduto all'arresto provvisorio ai fini di consegna.