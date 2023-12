Bill Granger | morto a 54 anni lo chef padre dell' avocado toast Sarà ricordato come il Re della Colazione

E’ Morto a 54 anni Bill Granger , lo chef australiano noto per esser stato l’inventore dell’avocado toast. E’ deceduto nel giorno di Natale in un ... (ilfattoquotidiano)

È morto lo chef australiano, considerato proprio padre dell'avocado toast. S'è spento a Londra, "serenamente", come riferiscono i parenti, il giorno di Natale in un ospedale della City, ...Lo chef australiano, inventore del celebre avocado toast, si è spento all'età di 54 anni in un ospedale della capitale inglese. Lascia la moglie Natalie Eliott e le tre figlie Edie, Inès e Bunny. La ...Aveva 54 anni. È morto «serenamente» il giorno di Natale in un letto di ospedale di Londra. Al suo fianco la moglie Natalie Elliott e le loro tre figlie… Leggi ...C'è il rischio che Theran costruisca una bomba nucleare Sono saltati quegli accordi che impegnavano l'Iran al rispetto di certi criteri e di certi tempi, quindi si sentono liberi di accelerare o ...