Bernardo Silva | «Joao Felix all’Atletico è finito nel posto sbagliato»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), giocatore del Manchester City, ha rilasciato una lunga intervista al giornale “A Bola”, parlando, tra le tante cose, del suo connazionale, che è attualmente in prestito al Barcellona.critica non troppo velatamente l’Atletico Madrid, la squadra per cuiha lasciato il Benfica. «Bisogna capire che i giocatori prendono strade diverse e la mia carriera è iniziata al Monaco mentre quella di Félix era al Benfica. Lì era molto simile. Maha fatto il primo salto quando era più giovane di me… Sono andato al City quando avevo 22, 23 anni, non ricordo, e Félix è andato all’Atlético de Madrid quando avevo 20, 21 anni, molto più giovane…» «Dobbiamo capire che Atlético Madrid e Manchester ...