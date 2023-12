Berlino | lo spin off della Casa di Carta non delude le aspettative

L'attore, davanti a una folla di fan increduli, ha postato per uno specale shooting fotografico in occasione della sua trasferta romana per promuovere, la serie- off de La casa di ...È quindi una sorta di speciale compleanno, un riallacciare un discorso interrotto, quello che offre la serie prequel/- off. Sulla piattaforma della N cremisi dal 29 dicembre - in tempo ...Lo spin-off de La casa di carta debutterà in streaming su Netflix il 29 dicembre e, per promuoverlo, il suo protagonista si è letteralmente immerso nella bellezza di Roma.I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.