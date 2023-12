Bergomi | “Il Milan ha i giocatori | ma è stato sbagliato qualcosa”

Commenta per primo Beppeparla dela Sky: Ilè una squadra che ha investito tantissimo per essere offensiva non solo a sinistra ma anche a destra con Pulisic e Chukwueze. E prendi Loftus - Cheek e ...UNDER 17 SERIE A E B Il, allenato da Giovanni Renna (subentrato a Christian Lantignotti dalla ...segno per i neroverdi Acatullo e Golinelli) e 1 - 0 sullo Spezia al 'Cit Turin' (decisivo).Stefano Pioli, se non verrà esonerato in questa stagione in corso, difficilmente sarà ancora l'allenatore del Milan nella prossima stagione. Ma per il tecnico di Parma c'è la possibilità di trovare un ...La classifica stilata dalla rivista inglese FourFourTwo sui migliori calciatori che hanno vestito la maglia azzurra ...