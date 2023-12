Bergamo e i delitti del 2023 | quando l’assassino è tra le mura domestiche

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un inquietante e nerissimo filo lega idi questo: tutti sono stati commessi in famiglia o tra le. Pensiamo alla povera Stefania Rota, uccisa in casa dal cugino Ivano Perico a Mapello lo scorso febbraio, colpita in testa con un batticarne dopo un impeto d’ira legato a delle presunte contese catastali. O al 30enne Gianluca Maffeis, morto il 29 giugno in ospedale dopo una colluttazione con il fratello Lorenzo nel salotto di casa a Mozzo (anche se la volontà di uccidere di quest’ultimo non sembra affatto comprovata). Il 4 agosto Federico Gaibotti, 30enne poi suicida in carcere, accoltella a morte il padre Umberto nel giardino della loro villetta a Cavernago. I ruoli si invertono soltanto un mese dopo, il 3 settembre,il 77enne Paolo Corna uccide il figlio Gianbattista a ...