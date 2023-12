Benvenuti nel Sannio | i Riti Settennali di Guardia Sanframondi FOTO

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Presso il Santuario mariano dell’Assunta, Basilica pontificia di, in una nicchia dietro all’altare centrale, si mostra la Vergine dell’Assunta in tutto il suo splendore. Maria è in atto benedicente, assieme al Bambino che ha in braccio, e guarda dritto negli … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.