Bennacer e Chukweuze in Coppa d’Africa? Il Milan li vuole per il Cagliari

Torna tra i convocatimentre il baby prodigio Camarda si accomoderà ancora in panchina ... Maignan; Calabria, Simic, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Reijnders, Musah;, Jovic, ...L'ex Chelsea, infatti, comefu l'anno scorso, sarà il collante da centrocampo e attacco, ... Maignan; Calabria, Thiaw,Tomori, Theo; Krunic, Reijnders;, Loftus - Cheek, Pulisic; ...I rossoneri, attesi dalla sfida contro il Sassuolo, inizieranno il 2024 contro il Cagliari (gara di Coppa Italia in programma il 2 gennaio). Per la sfida di San Siro, il Milan vorrebbe avere a ...Coppa d’Africa, le ultime su Bennacer e Chukwueze. La situazione in vista dei prossimi impegni in rossonero Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Bennacer e Chukwueze risponderanno alla chia ...