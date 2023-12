Benevento | furto in un bar del centro storico | rubati contanti dal registratore di cassa

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimoneldi. Ad essere preso di mira, nel corso della nottata, un bar in via Traiano. I malviventi, dopo essere entrati nell’esercizio frantumando una finestra, probabilmente con una pietra, hanno rubato daldiper un totale di circa 130 euro. Sul posto è giunta una Gazzella dei Carabinieri per effettuare i rilievi e cercare di identificare i malviventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

