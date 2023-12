Benevento al vertice della serie C per monte ingaggi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlha concluso il girone di andata in settima posizione, lontano ben dodici lunghezze dalla capolista Juve Stabia. Un andamento che non ha soddisfatto il presidente Oreste Vigorito, il quale ha ordinato l’avvicendamento in panchina: via Matteo Andreoletti e bentornato Gaetano Auteri. Si riaffida al condottieroprima storica promozione inB il club di va Santa Colomba per provare a recuperare il gap dalla vettaclassifica, considerando anche la differenza di spese tra l’attuale capolista e la Strega. I giallorossi, stando ai dati diffusi dalla Lega Pro e riportati dal sito trivenetogoal, sono primi per “Emolumenti e premi” (estrazione al 17 ottobre 2023). Tra emolumenti fissi contrattuali e premi contrattuali, ilriconosce ai propri ...