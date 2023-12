Belen e Antonino Spinalbese | è guerra | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Personaggi tv. . Non è stato un 2023 facile per la famosa showgirl argentinaRodriguez. L’ex volto noto de Le Iene, oltre ad essersi allontanata dal mondo della tv, ha deciso anche di porre fine alla sua storia d’amore con il padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino. Ora sembrava aver ritrovato la serità con Elio Lorenzoni, quando a casa disi è presentato un altro problema. Questa volta è iniziata unasui social con il padre di sua figlia Luna Marì,Leggi anche:al parco giochi coi figli, ma ai fan non sfugge un dettaglio:succede Leggi anche:Rodriguez,stacon Elio: il lieto annuncio Leggi anche: “Ilary e ...

