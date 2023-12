“Beccati | eccoli insieme a Natale” Intercettata la coppia più discussa di Uomini e Donne

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)non sta andando in onda in questi giorni. Come ogni anno, il programma di Maria De Filippi è in pausa per le feste di. Sappiamo già però che lunedì 8 gennaio riprenderà la regolare programmazione e anche che quel giorno preciso sarà trasmessa in tv la puntata in cui Roberta Di Padua ha abbandonato il parterre. La dama storica di Cassino ha infatti lasciato da sola il trono over dopo aver saputo che Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta avrebbero iniziato una frequentazione. E così mentre Ida Platano continua a conoscere i suoi pretendenti, Roberta Di Padua ha deciso di andar via dallo studio. Non si è più vista in studio nelle registrazioni successive e tra qualche giorno il pubblico di UeD assisterà alla sua uscita di scena. Tornerà, come già accaduto in passato quando aveva lasciato il dating show ma ...