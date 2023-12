Beatrice Luzzi | le riflessioni dell’attrice video

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri ledi, amatissima concorrente del GF: cos’ha detto la protagonista del reality show condotto da Signorini? LEDI(CLIP)- Manca ormai pochissimo alla nuova puntata del GF, Reality Show di Alfonso Signorini, che andrà in onda sabato 30 dicembre 2023 alle ore 21.30, in prima serata su Canale 5, in cui non è prevista alcuna eliminazione. Nel mentre,, confrontandosi con gli inquilini della Casa, entrati appena ...