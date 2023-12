Battipaglia | minaccia di morte una persona | 50enne nei guai

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il 21 dicembre, a Giffoni Valle Piana, i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “del divieto di avvicinamento allaoffesa” emessa, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, nei confronti di un, per atti persecutori e lesioni, consistite, secondo l’ipotesi accusatoria in continue minacce di. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse, così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.

Invece, martedì 19 dicembre alle ore 9, in via Brodolini 68, nella zona industriale di,... battaglia all'hater dopo laa Leone 15 Dicembre Zerottonove Pellezzano riceve il premio '...Ma quando l'edificiodi crollare, occorre ritornare a riflettere sui progetti, i disegni e ... alla lotta di liberazione dal nazifascismo, fino alla strage dinel 1969 e alle lotte ...È stata salvata dagli agenti della polizia Municipale una donna che ha minacciato il suicidio dopo essersi allontanata dal centro di Salerno ...L’uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia. I contorni della vicenda non sono ancora chiari, infatti è da accertare se si sia trattato di un incidente ...