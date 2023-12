Batman Begins | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, 27 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2005 diretto da Christopher Nolan e basato sul supereroeideato da Bob Kane e Bill Finger. Ilcostituisce un reboot della serie cinematografica dedicata all’uomo pipistrello; esso costituisce il primo capitolo di una trilogia completata dai successivi Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012). La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Nolan, in collaborazione con David S. Goyer, che ha curato anche il soggetto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Da bambino a Gotham City, Bruce Wayne cade in un pozzo secco e viene attaccato da uno stormo ...