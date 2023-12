Batman Begins | come finisce il film?

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)di Christopher Nolancon Bruce che si guadagna il rispetto di Rachel, ma lei gli dice che potranno stare insieme se Gotham non avrà più bisogno di, che è ora diventato un eroe pubblico. Dopo aver acquistato una quota di controllo delle Wayne Enterprises, Bruce licenzia Earle e lo sostituisce con Fox. Il sergente Gordon viene promosso a tenente, mostra ail Bat-Segnale e gli parla di un criminale che si lascia dietro le carte da gioco di Joker.promette di indagare e scompare nella notte. Precedentemente,elude la polizia per portare Rachel al sicuro, somministrando l’antidoto e dandole due fiale: una per Gordon e l’altra per la produzione di massa. Alla festa di compleanno di Bruce, Ducard riappare e rivela di essere il ...

(Azione) in onda alle 21.20 su Italia 1 , un film di Christopher Nolan, con Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes, Cillian Murphy, Liam Neeson, Ken Watanabe, Gary ...Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 27 dicembre. Australia, Hereafter oEcco i migliori film in programma ...I film, i programmi e le serie di oggi in tv. Su Rai 1 c’è Dumbo di Tim Burton, su Rai 2 Il giro del mondo in 80 giorni, su Italia 1 Batman Begins ...Scopriamo cosa prevede la programmazione di mercoledì 27 dicembre. Ecco i 5 film da vedere stasera in tv che abbiamo selezionato per voi, sempre in prima o ...