Basket | Trento batte il Liektabelis e rimane in zona play-off in EuroCup

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Vittoria importante pernella 13ma giornata dell’2023-2024 di. Presso Il T Quotidiano Arena, la squadra italiana non delude le attese nel match casalingo contro il Lietkabelis e si impone per 76-70. Grazie a questo successo, i ragazzi di Paolo Galbiati raggiungono l’Aris a quota 6-7 e consolidano la sesta posizione in classifica nel Gruppo B, allungando proprio sugli avversari odierni (ora settimi insieme al Buducnost con 5-8). Fondamentali quest’oggi peri 18 punti e 7 rimbalzi di Andrejs Grazulis, i 14 di Davide Alviti e i 12 a testa di Paul Biligha e Kamar Baldwin (autore anche di 5 assist). Dall’altra parte, invece, non bastano i 21 punti e 7 rimbalzi di Deividas Sirvydis e gli 11 di Paulius Valinskas. Pronti, via eprova subito a scappare in più occasioni. La ...

