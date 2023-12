Basket | Mannion | ' a Varese mi sento già a casa | ho già legato con i compagni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dic. - (Adnkronos) - "L'ambiente in cui sono arrivato è bellissimo.già il supporto di tutti i tifosi e devo dire che micome fossi a. È bello vedere come questa città viva di. In tanti mi hanno fermato per una foto o un autografo anche al supermercato. Fisicamente sto bene, ma ho ancora bisogno di un po' di tempo per entrare in forma al 100% sia con le gambe che con il fiato, ma sono a buon punto". Così Niccolònella sua conferenza stampa di presentazione da giocatore di. "Il mio arrivo? È successo tutto molto in fretta; al mattino ho parlato con Luis Scola e dopo nemmeno 36 ore ero già in città -aggiunge la guardia azzurra-. Sono molto felice che tutto sia andato per il meglio. Qui ho trovato un ambiente unico, molto ...