Basket | l’Olimpia Milano a caccia di punti playoff contro il Baskonia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non si ferma per le feste di Natale l’Eurolega e domani sera va in scena la diciassettesima e ultima giornata del girone d’andata, con l’EA7 Emporio Armaniche vuole chiudere in crescendo il 2023 con un successo casalingoil, diretto rivale nella corsa, che ancora per questo turno dovrà fare a meno di Shabazz Napier in Europa, arriva all’appuntamento con sei successi e dieci sconfitte, che le valgono la quattordicesima posizione, a tre successi dalla zona play-in. Zona nella quale è, invece, ilche ha sin qui ottenuto nove vittorie e sette sconfitte. Non sarà, dunque, una prova facile per Melli e compagni, che però stanno crescendo nelle ultime settimane e hanno bisogno di una serie di risultati positivi per credere seriamente a una ...