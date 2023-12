Basket | la Virtus Bologna fa visita al Partizan Belgrado in Eurolega Le V-nere cercano il pronto riscatto dopo il ko di Valencia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lavola aper affrontare domani sera alle 18:30 ilnella diciassettesima giornata della regular season 2023-2024 di, unico impegno settimanale in Europa ed ultimo dell’anno solare 2023. Le V-puntano all’immediatola battuta d’arresto di venerdì scorso contro il(79-71) che ha interrotto un filotto di quattro vittorie consecutive. La sconfitta in terra spagnola non ha compromesso troppo la classifica degli emiliani, che rimangono comunque agganciati al terzo posto con 11-5 dietro solo al Real Madrid (15-1) e alla pari con il Barcellona (11-5). Marco Belinelli e Tornike Shengelia cercheranno di trascinare ancora una volta la squadra, con l’ex San Antonio Spurs che ...

Il club ringrazia "per l'impegno e la dedizione dimostrati" ROMA - Jaleen Smith saluta la Virtus Segafredo Bologna. Lo comunica la società emiliana con una nota. Il club "desidera ringraziare Jaleen Smith per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa prima parte di stagione con la ...