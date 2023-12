Basket | Jaleen Smith lascia la Virtus Bologna e passa al Partizan Belgrado di Obradovic

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il mercato deleuropeo comincia ad entrare nel vivo e, in attesa dell’apertura ufficiale della finestra dei trasferimenti dell’Eurolega (dal 30 dicembre), si concretizza una notizia che era nell’aria ormai da diversi giorni.ha infattito laper approdare alla corte di Zeljkocon la maglia del. La guardia statunitense naturalizzata croata ha spiegato la sua scelta a Mozzartsport: “Con l’avanzare della stagione, sono stato messo in una strana situazione. Prima della stagione con la, Sergio Scariolo aveva in mente di farmi giocare come guardia titolare. Tuttavia, quando la situazione con Lundberg non si è risolta, è arrivato un nuovo allenatore e ...