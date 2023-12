Basket femminile | Pasa regala il successo esterno alla Virtus Bologna | Schio battuto in volata per 79-76

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Grandissimoper lanel recupero della settima giornata della Serie A 2023-2024 di. Al Palaromare, le ragazze di Vincent giocano un grandissimo match controe vincono inper 76-79 grazietripla di Francescaa 5” dfine. In virtù di questo, le V Nere salgono a 18 punti in classifica e consolidano il terzo posto, accorciando proprio su, che a causa di questa sconfitta (da segnalare che in regular season la compagine veneta non perdeva in casa dal 20 ottobre 2019) rimane fermo a quota 20. Decisivi questa sera per lala magnifica doppia ...

