Basket | Eurocup 2023 | Trento batte Lietkabelis 76-70 e scala la classifica

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)vince super 76-70 nel match valido per l’. Lo scontro diretto tra italiani e lituani consente alla formazione di casa di fare un grande balzo in avanti nellagenerale. Ora, i trentini tornano a concentrarsi sul campionato, dove dovranno affrontare Scafati il 30 dicembre.ha la meglio nella prima fase di partita e riesce ad arginare i rivali dalla Lituania grazie alla fermezza nella fase difensiva. Non mancano le distrazioni e la scarsa lucidità in attacco, malascia più volte la porta aperta. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il punteggio è di 20-17 per i padroni di casa. Nel secondo quarto, i trentini tengono gli avversari a distanza e – nonostante la fretta in alcune situazioni faccia perdere punti – costruiscono un ...

