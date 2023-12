Basket | Eurocup 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Trento vince su Lietkabelis per 76 - 70 nel match valido per l'. Lo scontro diretto tra italiani e lituani consente alla formazione di casa di fare un grande balzo in avanti nella classifica generale. Ora, i trentini tornano a concentrarsi sul campionato, ...: Aquila in campo per continuare a inseguire il quinto posto nel ...Dopo lo straordinario trionfo della settimana scorsa contro il campione in carica Gran Canaria, la Dolomiti Energia Trento (5-7) cerca di continuare nella direzione di una qualificazione ai playoff di ...Dopo lo straordinario trionfo della settimana scorsa contro il campione in carica Gran Canaria, la Dolomiti Energia Trento (5-7) cerca di continuare nella direzione di una qualificazione ai playoff di ...