Basket | Eurocup 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Badalona - Venezia , sfida valida come 13giornata del Gruppo A dell'2023/2024 di. Ad affrontarsi sono due squadre che stanno vivendo momenti di forma completamente diversi. Gli spagnoli, infatti, grazie alle quattro vittorie di fila sono saliti al ...Il coach della Rete Venezia Neven Spahija commenta in conferenza stampa la partita della giornata di Eurocup di Badalona vinta dalla Joventut. "Innanzitutto complimenti a Badalona per ...Dopo quelle di Bologna e con Brescia, che l'hanno lanciata in vetta al campionato, non riesce all' Umana Reyer Venezia anche l'impresa europea sul campo della lanciatissima Joventut Badalona, alla qui ...