Basket | Bologna Jaleen Smith lascia ufficialmente la Virtus

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Partizan-Virtus Bologna , sfida valida per la 17^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Testa ... (sportface)

Il club ringrazia "per l'impegno e la dedizione dimostrati" ROMA - Jaleen Smith saluta la Virtus Segafredo. Lo comunica la società emiliana con una nota. Il club "desidera ringraziare Jaleen Smith per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa prima parte di stagione con la canotta delle V Nere. ...A gennaio 2024, sotto l'Adidas Arena, il palazzetto che ospiterà le partite didurante le ... Tra le grandi città, le uniche dotate di un piano di adattamento sono, Milano e Torino. ...Il club ringrazia 'per l'impegno e la dedizione dimostrati' ROMA (ITALPRESS) - Jaleen Smith saluta la Virtus Segafredo Bologna. Lo comunica la ...La Virtus Bologna vola a Belgrado per affrontare domani sera alle 18:30 il Partizan nella diciassettesima giornata della regular season 2023-2024 di Eurolega, unico impegno settimanale in Europa ed ul ...