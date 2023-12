Basilica di San Pietro | le tre illusioni ottiche della facciata e della cupola

Leggi su funweek

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Se non avete mai visitato ladi Sanquesto potrebbe essere il momento ideale: l’afflusso dei turisti è minore, per forza di cose. Potrete goderemaestosità architettonica di questo sito in tutto il suo splendore. Ci sono alcuni effetti ottici che sono molto famosi: per esempio, è noto che il colonnato di Bernini sembra “sparire” – nascosto dietro una sola colonna – se lo si osserva dal “centro del colonnato” segnalato da un’incisione sul pavimento. Soffermandovi un po’ di più, riuscirete anche a scovare tremeno celebri, create ad arte dai superbi maestri che hanno contribuito alla costruzione. Ecco come trovarle. I tre effetti ottici “meno noti” ...