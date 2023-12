Basciano difende Antonino Spinalbese e attacca Belen!

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF VIP, Alessandrosi schiera dalla parte die mette a posto Belen Rodriguez: le parole dell’ex discusso vippone ALESSANDROE METTE A POSTO LA RODRIGUEZ: COS’HA DETTO SU BELEN L’EX DI SOPHIE CODEGONI. LE SUE PAROLE SUI SOCIAL E QUELLE DI MARCO BELLAVIA SULLA QUESTIONE-, intervenuto sui social contro la sua ex, Belen Rodriguez, ha spiegato: “Mi vergogno molto di essermi esposto ...