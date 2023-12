Bari | ragazzo di 22 anni trovato morto in casa L’allarme dato dai suoi amici

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si chiamava Domenico Buonamico ildi 22la sera del 26 dicembre nella sua abitazione in provincia di. La polizia era stata allertata dagliche, non vedendolo ad un appuntamento e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, solo adalla sera precedente, si sono preoccupati. Il corpo è statodai carabinieri e dai vigili del fuoco che sono intervenuti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri: non si conoscono ancora le cause del decesso ed è stata disposta l’autopsia anche per risalire al momento della morte. Le ipotesi più probabili sono che si tratti di un malore o di una caduta accidentale che sono stati fatali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... forse in procinto di organizzarsi per assistere in streaming alla partita dela Genova contro la Sampdoria. I pompieri allertati sono entrati dal balcone, trovando ilmorto. Subito dopo ...... trascinata da Mattia Compagnon,cresciuto nella Juve Next Gen. Successo di capitale ... Nel posticipo serale, pari e patta tra Sampdoria e, con Pirlo e Marino non riescono a trovare ...Lo scorso ottobre l'Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari a conclusione di un procedimento disciplinare ... «Vorrei non essermi sposata così giovane» Tenta di stuprare una ragazza minorenne mentre ...Un 23enne di Alatri, in provincia di Frosinone, è morto mentre era in viaggio per la scuola della GdF di Bari dove stava tornando dopo il Natale a casa ...