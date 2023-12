Avatar | The Last Airbender svela la connessione con la serie originale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ecco che tipo di legame ci sarà tra laanimata e l'adattamento in live-action targato Netflix. Dopo il successo di One Piece, il 2024 per Netflix si aprirà con un altro attesissimo remake in live-action di un celebre anime, ovvero: Thee ora lo showrunner hato il legame tra lo show e laanimata. Durante un'intervista, Albert Kim ha colto l'occasione per illustrare gli elementi dellache saranno presenti nel live-action. I fan di: Thesembrano rimarranno soddisfatti, non solo grazie agli sforzi di Netflix, ma anche grazie agliStudios. Nel 2025, infatti, è previsto l'arrivo nelle sale del primo di tre ...

Nuove foto di Avatar : The Last Airbender mostrano il look di alcuni personaggi della Nazione del Fuoco , al centro della serie live-action in arrivo ... (movieplayer)

Dopo il successo di One Piece , il 2024 per Netflix si aprirà con un altro attesissimo remake in live - action di un celebre anime, ovveroLast Airbender e ora lo showrunner ha svelato il legame tra lo show e la serie animata. Durante un'intervista, Albert Kim ha colto l'occasione per illustrare gli elementi della serie ...Tra gli altri titoli più importanti della società francese figurano 'Far Cry' e ': Frontiers ...sottratto il codice sorgente - l' architettura fondamentale - dei giochi 'Cyberpunk 2077' e '...Dopo il successo di One Piece, il 2024 per Netflix si aprirà con un altro attesissimo remake in live-action di un celebre anime, ovvero Avatar: The Last Airbender e ora lo showrunner ha svelato il ...A ben 14 anni dal primo gioco uscito su Xbox 360, con Avatar: Frontiers of Pandora Ubisoft torna nel rigoglioso mondo ideato da James Cameron per raccontarci una nuova storia in piena sintonia col mes ...