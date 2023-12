Avanzi delle feste | cibo riciclato in oltre 8 case su 10

E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè In oltre 8 case su 10 si riciclano glidi cenoni e pranzi di Natale. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè. Tra Vigilia e Natale gli italiani hanno speso a tavola quasi 3 miliardi di euro per cibi e bevande.Tredi umanità, tre delusi ai margini, tre derelitti. Costretti a passare le vacanze insieme per una serie di sfortunate concause. L'occasione perfetta per stabilireconnessioni inattese,...Bocciata dalla Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo la proposta di un parlamentare di inserire limiti di velocità specifici per motocicli e diversificati in base alla categoria di pa ...LG ha annunciato un nuovo assistente robotico per smart home, progettato per portare l'esperienza domestica a un nuovo livello. Il robot è dotato di mobilità, comunicazione e intelligenza artificiale ...