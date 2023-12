Attesa per i biglietti di Monza-Inter nel settore ospiti | cosa aspettarsi oggi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Cresce l’per la vendita deidi, match in programma in anticipo serale sabato 13 gennaio con calcio d’inizio alle 20:45. Esattamente come abbiamo visto in occasione del match di Marassi contro il Genoa, atteso tra poco più di 48 ore, per i sostenitori nerazzurri sarà necessario attendere un po’ di tempo in più del previsto. Già, perché al momento della pubblicazione del nostro articolo, la società ospitante fa sapere che ulteriori dettagli per lo sblocco delverranno resi pubblici in un secondo momento. Insomma, si ripete in tutto e per tutto lo scenario illustrato di recente con un altro approfondimento. Primi quesiti suidinel...