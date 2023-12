Attacco di droni israeliani a un campo profughi | 6 morti in Cisgiordania

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’emittente araba Al Jazeera riporta che almeno sei persone sono morte in undisuldi Nur Shams a est della città di Tulkarem, in. Ci sono anche diversi feriti, secondo la televisione libanese Al Mayadeen. Nell’area sono in corso battaglie tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e la resistenza palestinese locale, aggiunge l’emittente. Al Jazeera ha riferito che l’Idf sta conducendo nelle ultime ore raid in diverse città e villaggi dellanelle zone di Tulkarem, Nablus, Hebron e Qalqilya Tra le vittime dell’operazione c’è anche un 17enne, mentre le altre persone decedute sono tutte giovani tra i 19 e i 29 anni. Gravemente ferito anche un ragazzo di 24 anni. Un reporter dell’emittente del Qatar ...