Attacchi degli Houthi nel Mar Rosso | i sauditi dicono no agli Usa | “Non partecipiamo alla task force | non vogliamo un’escalation”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “L’escalation non è nell’interesse di nessuno”. Questa la risposta del ministroEsteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, alle richiesteStati Uniti per coinvolgere il suo partner di lunga data del Golfo nell’operazione Prosperity Guardian, che prevede il dispiegamento di unità navali a protezione dei cargo nel Marattaccati dAnsarh () yemeniti nel contesto della guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Secondo, infatti, alcune rivelazioni di funzionarie statunitensi al New York Times, l’Arabia Saudita è “disinteressata” a essere trascinata di nuovo in guerra con lo Yemen per proteggere gli interessi israeliani nel Mar. Il regno saudita, scrive il Nyt, “preferirebbe guardare questi ...