Atletico Madrid | Griezmann | “Qui mi sento a casa | sogno Parigi2024 da fuoriquota”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Obiettivi per il 2024? Vincere con questo club, faremo tutto il possibile per riuscirci. Negli ottavi di Champions affronteremo l’Inter, un avversario difficile ma simile a noi. In Liga vogliamo stare in lotta il più possibile fino alla fine perché poi può succedere di tutto. Il miopersonale è giocare le Olimpiadi con la Francia da. Ne dovrò parlare con la società ma spero mi diano il via libera”. Queste le parole di, che fissa i suoi obiettivi per il 2024. SportFace.

Il 32enne attaccante francese sta vivendo una nuova giovinezza all', dove ha ritrovato la felicità dopo la parentesi buia al Barcellona. "Rispetto alla mia prima tappa qui, sono anche consapevole di essere felice, l'ho capito dopo essere andato via"