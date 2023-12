Atletico Madrid | colpo dalla Francia in ottica futuro

Per lui la previsione era verso metà febbraio mentre ora si indirizza per qualche settimana prima, al 10 di gennaio, in occasione della semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'. ...Commenta per primo Antoine Griezmann , attaccante dell'A tletico, ha parlato ad AS anche del suo futuro: 'So che la società è favorevole a poter fare uno sforzo per il rinnovo e ne parleremo. Dopo mi piacerebbe provare la MLS, l'ho sempre detto. Ma l'...Trascinatore dell'Atletico Madrid di Simeone, Antoine Griezmann è ormai una delle bandiere dei Colchoneros. L'ex di Real Sociedad e ...Ancelotti sorride, il rientro di Vinicius Jr e Camavinga è sempre più vicino. Real Madrid pronto a tornare al completo ...