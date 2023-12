Atletica | debutto stagionale alle porte per Andy Diaz e Roberta Bruni a Pamplona verso il 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La lunga marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigicomincia di fatto tra due giorni per due protagonisti importanti dell’leggera azzurra come, entrambi impegnati venerdì 29 dicembre al Navarra Indoor Athletics di(in Spagna) per una gara-test di verifica dopo il lavoro svolto innamento., italo-cubano tesserato per la Libertas Unicusano Livorno e vincitore dell’ultima Diamond League nel salto triplo, affronterà la competizione iberica al coperto con una rincorsa dimezzata. In base ai programmi del suo coach Fabrizio Donato, il primatista nazionale (grazie ai 17,75 metri del Golden Gala 2023 a Firenze) non dovrebbe infatti andare oltre i sette passi prima dello ...