Atb chiude il 2023 in positivo e lancia nuove sfide per una città con mobilità più sostenibile

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Bergamo. L’anno che si sta per concludere è stato per ATBun anno di ripresa e di transizione verso un futuro sempre più. Nelinfatti l’azienda ha lavorato per offrire servizi capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei flussi turistici senza trascurare l’impegno per il futuro con investimenti che hanno l’obiettivo di rendere l’accesso allasempre più integrato e. ATB non è solo servizio di trasporto pubblico locale, ma anche sistemi di videosorveglianza, permessi ZTL, servizio bike sharing “La BiGi”, gestione della segnaletica stradale e controllo semaforico. Ildi ATB in pillole: IL SERVIZIO Bergamo Brescia Capitale della Cultura è senza dubbio l’evento che ha caratterizzato il. Un anno dove ATB ha ...