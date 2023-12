Atalanta vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri puntano a restare in corsa per l’Europa, mentre i salentini vogliono tenersi lontano dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 30 dicembre 2023 alle ore 15 presso il Gewiss Stadium I nerazzurri stanno lottando per rientrare nella lotta Champions, ma al momento l’obiettivo dista cinque punti. La squadra di Gasperini, ottava con 26 punti, è reduce da risultati altalenanti nelle ultime cinque giornatesono arrivati due vittorie e tre sconfitte I salentini si stanno riprendendo dal calo avuto dopo un ottimo inizio. La squadra di D’Aversa ha raccolto fin quì 20 punti e può vantare un margine di 7 punti sulla zona retrocessione. Nelle ultime cinque giornate sono arrivati tre pareggi, una vittoria e una ...

I Biglietti per Atalanta-Lecce usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium Tramite il sito ... (calcionews24)

I posti disponibili del Gewiss Stadium per quanto riguarda i biglietti delle partite dell'Atalanta: Serie A, Coppe Europee e Coppa Italia La vendita dei biglietti dell'Atalanta Bergamasca Calcio tra Serie A, Coppe Europee e Coppa Italia. I settori del Gewiss Stadium di Bergamo indicando il numero di posti disponibili partita per partita.