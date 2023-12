Atalanta | una pretendente italiana per Bakker

... avrebbe scelto prorio l'attaccante dell'Inter come profilo ideale per darescossa. In Arabia ... Da Luis Muriel (che l'non vorrebbe liberare nonostante il contratto in scadenza) ad Anthony ...Oltre al Milan, ci sono infatti l', il Napoli e l'Inter sulle tracce del calciatore. Il Genoa ha datolinea precisa ed inequivoca. Il Grifone infatti non scende sotto i 25 milioni per la ...CALCIO. Mercoledì 27 dicembre, alla ripresa, il capitano nerazzurro ha svolto allenamento differenziato: il suo recupero per sabato 30 al Gewiss Stadium (12,30) contro il Lecce si allontana. Il ...Il calciomercato deve ancora aprire ufficialmente, ma il Frosinone sta per chiudere il secondo acquisto. Dopo Huijsen per la difesa, in arrivo anche un esterno.