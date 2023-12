Atalanta | riprendono gli allenamenti a Zingonia | Kolasinac in gruppo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’ha ripreso a lavorare in vista della sfida contro il Lecce del prossimo turno di campionato. La squadra agli ordini di Gasperini ha lavorato con tutta insieme con nessuno giocatore, a parte i lungo degenti Tourè e Toloi rimasto fermo ai box. Presente infatti ancheche ha smalatito il fastidio alla caviglia. Tutti innella seduta mattutina al centro sportivo ‘Bortolotti’ di, compreso Sead: il bosniaco ha smaltito il fastidio alla caviglia e molto probabilmente partirà titolare contro i giallorossi. Ancora differenziato per El Bilal Touré, José Palomino e Rafael Toloi: i tre molto probabilmente non riusciranno a recuperare per l’ultima gara del 2023. SportFace.

